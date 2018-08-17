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İsrail'in Hamas İle Anlaşmayı Kabul Ettiği İddia Edildi!

İsrail'in Haaretz gazetesi, perşembe akşamı toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin Hamas ile 6 maddede anlaşmaya vardığını iddia etti.

İsrail'in Hamas İle Anlaşmayı Kabul Ettiği İddia Edildi!

İsrail'in Haaretz gazetesi, perşembe akşamı toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin Hamas ile 6 maddede anlaşmaya vardığını iddia etti.

17 Ağustos 2018 Cuma 06:31
İsrail'in Hamas İle Anlaşmayı Kabul Ettiği İddia Edildi!

İsrail'in Haaretz gazetesi, perşembe akşamı toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin Hamas ile 6 maddede anlaşmaya vardığını iddia etti.
Gazetenin iddiasına göre, anlaşmanın 6 maddeden oluştuğu ve süreçte aşamalı olarak uygulamaya konulacağı belirtildi.
Haberde, Mısırlı yetkililer ile Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Özel Koordinatörü Nicolay Mladenov'un aracılığıyla yürütülen müzakerelerin sonuç verdiği ve İsrail'in çarşamba günü Gazze Şeridi'ndeki tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'i (Kerem Şalom) yeniden açması ve balıkçıların avlanma mesafesini 9 mile çıkarmasıyla aşamalı bir şekilde uygulanmaya başladığı kaydedildi.
Kerm Ebu Salim'in yeniden açılması ve avlanma mesafesinin artırılmasının 6 maddelik anlaşmanın ilk iki şartı olduğunu ileri süren Haaretz gazetesi, isimlerini açıklamadığı 3 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, anlaşmanın Gazze ile İsrail arasında kapsamlı bir ateşkesi de içerdiğini aktardı.
Gazete, diğer anlaşma maddelerinin Gazze'ye tıbbi ekipman, insani yardım malzemesinin girişinin sağlanması, Hamas'ın elinde olduğu iddia edilen İsrailli 2 asker ve 2 sivili iade etmesi ile Gazze'nin altyapısının yabancı sermaye ile yeniden inşa edilmesi, hava ve deniz limanının inşa edilmesi konularını içerdiğini kaydetti.
Hava ve deniz limanlarının inşası konusunun diğer maddelerin uygulanması şartlarına bağlı olduğuna vurgu yapılan haberde, Mısır ile BM'nin başka Arap ülkelerinin desteğiyle Hamas ve İsrail arasında bu anlaşmanın sağlanması için büyük bir çaba gösterdiği bilgisine yer verildi.
İSRAİLLİ BAKANDAN AÇIKLAMA
Gazetenin iddialarına rağmen İsrail Güvenlik Kabinesi Üyesi Devlet Bakanı Tzachi Hanegbi, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze ile anlaşmaya ilişkin basına yansıyan ayrıntılar bildiğim kadarıyla doğru değil ancak dönen tüm mevzuların içeriğine vakıf değilim." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İsrail'in i24 kanalı da İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile Katar'ın Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi ile Hamas ve İsrail arasında yürütülen müzakereleri görüşmek üzere yakın bir zamanda Kıbrıs'ta bir araya geldiğini açıkladı.
 

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Son Güncelleme: 17.08.2018 09:44
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