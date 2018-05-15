İsrail'in Gazze'de Yaptığı Katliam Avrupa Basınında!

ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit edip 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaralaması Avrupa medyasında geniş yer aldı.



İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian'ın editöryel yazısında, ''Gazze ateşlemeleri hakkında Guardian görüşü: silahsız sivilleri öldürmeye son verin.'' ifadesi kullanıldı.



''Özellikle demokratik, sivil denetimin kontrolündeki bir ordunun askerlerinin, neredeyse tümü silahsız olan ve tehdit oluşturmayan protestocuları vurup, öldürmesi affedilemez.'' vurgusu yapılan yazıda İsrail’in Gazze’ye yönelik yürüttüğü politikalar eleştirildi.



Gazze’nin abluka altında bulunması sebebiyle İsrail’in 2 milyon kişiyi dikenli teller ile askeri kulelerin arkasında hapsettiğini aktaran Guardian, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs'e resmen taşımasını ''Bu, barış beklentilerine zarar verecek, umursamaz ve kışkırtıcı bir adımdır.'' ifadeleriyle eleştirdi.



Ülkenin en fazla okunan gazetelerinden Daily Mail de "Kan gölü" manşetini atarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni elçilik tercihinin insanların canına mal olduğunu aktardı.



İngiliz Sky News haber kanalı da internet sitesinde ''ABD büyükelçiliği Kudüs'te açıldığı sırada aralarında bebeğin de bulunduğu 58 kişi Gazze'de hayatını kaybetti.'' ifadesini öne çıkardı. BBC haber kanalının internet sitesi de bölgedeki gelişmeleri ''2014’den bu yana en ölümcül günün ardından Gazze gergin'' başlığıyla sundu.



ALMANYA



Tageszeitung gazetesi ''Ateş ve kundaklayıcısı'' başlığını manşetine taşıyıp kullandığı iki fotoğrafta Gazze'deki protestolara ve ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nin açılışına yer verdi. Protestolarda İsrailli askerlerin çok sayıda Filistinliyi öldürdüğüne dikkati çekilen haberde, binlerce kişinin yaralandığı belirtildi.



Tagesspiegel gazetesi, ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılışında şiddet patlaması yaşandığına dikkati çekti. Haberi manşetinden gören gazete Gazze'deki protestolarda çok sayıda can kaybı olduğunu vurguladı.



''Şiddet ABD Büyükelçiliği'nin açılışını gölgeledi'' başlığını kullanan Die Welt gazetesi, Gazze ve Kudüs'te yaşananları manşetine taşıdı.



Frankfurter Rundschau ise ''Kanlı Büyükelçililik'' başlığını kullanarak, İsrail'in 70. kuruluş yıl dönümünde bölgede yine huzurun olmadığını ifade etti. Haberde Filistinlilerin şiddetli protesto yaptıkları İsrail askerlerinin ise daha sert tepki gösterdiği belirtildi.



FRANSA



Liberation gazetesi bugün "Kudüs-Gazze, bir büyükelçilik ve bir katliam" manşetiyle çıktı. Haberde, bir yanda gösterişli bir açılış, diğer yanda ise elliden fazla ölü ve binlerce yaralının olduğu vurgulanarak, Trump tarafından kutlanan "büyük günün" ölümcül bir gün olduğunun altı çizildi.



Le Figaro gazetesi de bugünkü manşetinde Gazze'deki katliamı ele aldı. Gazete, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının Gazze'deki olaylara neden olduğunu kaydederek, "Tsahal (İsrail ordusu), sınırda elçiliğin taşınmasını protesto eden binlerce Filistinlinin üzerine ateş açtı ve elliden fazlasını öldürdü." ifadesini kullandı.





HOLLANDA''İsrail’in yaş gününde kan gölü'' manşetini atan De Volkskrant haberinde, İsrail’in 70. yıl dönümünde ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdığı günde İsrail askerlerinin 50’den fazla Filistinliyi öldürdüğü, hem taşınmanın hem de şiddetin dünya genelinde kınandığını yazdı.NRC gazetesi ''Gazze’deki gösteri kan gölüne dönüştü'' başlığını kullanarak haberinde, ABD’nin büyükelçiliğinin resmi açılışının yapıldığı saatlerde İsrail askerlerinin Gazze sınırında 52 Filistinliyi öldürdüğü aktarıldı.Algemeen Dagblad gazetesinin “Kudüs’e dokunan, İsrail-Filistin sorununun kalbine dokunuyor” başlıklı haberinde, Kudüs’te şampanyalar patlatılırken, İsrail sınırında Filistinli protestocuların açılan ateşler sonucu öldükleri belirtildi.İSPANYAEl Pais gazetesi, İsrail yönetiminin göstericilere müdahalesini ilk sayfadan "İsrail, ABD karşıtı Filistin protestosunda katliam yaptı" başlıklı haberiyle okuyucularına duyurdu.ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşımasının protesto edildiği ve binlerce kişinin katıldığı gösterinin toplu katliam ile sona erdiğini yazan gazete, “İsrail ordusunun açtığı ateş neticesinde 50’den fazla kişi öldü binden fazla kişi yaralandı. Bu, 2014’ten sonra en kanlı gün oldu.” ifadesini kullandı.Gösteriye 40 bin kişinin katıldığını yazan gazete, "Akdeniz kıyı şeridi, dükkanlar ile resmi ve eğitim kurumlarının kapatıldığı genel grevin ortasında kana bulandı. Otoparklara kurulan çadırlarda hizmet veren hastaneler, 2 bin yaralıya müdahale etmekte zorlandı.” ifadesine yer verildi.YUNANİSTAN"Katliam" manşetini kullanan Ta Nea gazetesi, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde düzenlenen tören sırasında Gazze'de onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkati çekti. Haberde, açılış töreni devam ederken aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu onlarca masum insanın İsrail tarafından açılan ateşle yaşamını yitirdiği kaydedildi.Efimerida Ton Sindakton ise "Trump'un damgasıyla katliam" başlığını kullanarak, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin açılışının "kanlı" geçtiğini ve İsrail ateşinden binlerce Filistinlinin yaralandığı, onlarca kişinin ise yaşamını yitirdiğine yer verdi. Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik yeni bir katliam uygularken, ABD dışında tüm ülkelerden İsrail’e kınama geldiğine işaret edildi.MACARİSTAN''Kudüs'teki ABD Büyükelçiliğinin açılışına kan gölü eşlik etti'' başlığını atan Magyar İdök gazetesi, ABD'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliğin açılış programının uluslararası tepkiler ve kanlı Filistin eylemleri arasında gerçekleştiğine vurgu yaptı.24.hu ise ''8 aylık bebek de hayatını kaybetti'' başlığını kullandığı haberde, Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerini istişare amacıyla Ankara'ya çağırması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını söylemesini öne çıkardı.