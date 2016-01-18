İsrail'in Filistinli Çocuklara Yönelik İhlalleri

FİLİSTİN MİZAN İNSAN HAKLARI MERKEZİ: "İSRAİL GAZZE'DE ÇOCUKLARA YÖNELİK İHLALLERİNİ ARTIRDI"

Filistin Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in Gazze'de çocuklara yönelik ihlallerini artırdığını, bu konuda uluslararası mevzuatı dikkate almadığını bildirdi.

Merkezin 2015 yılı raporunda, İsrail'in Gazze'de çocuklara yönelik ihlallerini artırdığı, bu konuda Birleşmiş Milletlerinki (BM) başta olmak üzere, uluslararası mevzuatı önemsemediği kaydedildi.

İsrail'in geçen yıl Gazze'de karada sınır ihlalleri ya da denizde balıkçılara yönelik saldırıları sırasında 7 çocuğu öldürdüğü, 213 çocuğu yaraladığı ve 34 çocuğu gözaltına aldığı vurgulanan raporda, çocuklara yönelik ihlallere devam edilmemesine yönelik uyarıda bulunuldu.

Raporda, İsrail'in çatışma dönemlerinde çocuk haklarını ihlal ettiği ve uluslararası insan haklarına riayet etmediği de vurgulandı.



