İsrail ile Hamas arasında gerginlik tırmanıyor

İsrail ve Hamas arasında bugün yerel saatle 06.00'da yürürlüğe girmesi beklenen ancak sonuç alınamayan ateşkes için çabalar sürüyor. İslami Cihad, "İsrail operasyonlarının durması halinde saldırılarını sona erdireceklerini" belirtse de, bu açıklamanın birkaç saat sonrasında İsrail'in yeni bir hava operasyonu düzenlemesi ateşkes ümidini iyice azalttı.

Hamas'ın askeri kanadı İslami Cihad'ın yetkilisi Davud Şehab'ın açıklamasını izleyen saatlerde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava operasyonunda Ahmed Cerghun adındaki Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi üyesi öldü. İsrail, operasyonun İsrail'e roket saldırısı yapmaya hazırlanan militanları hedef aldığını belirtti. Hamas, bugün öğleden sonra yapılan İsrail operasyonunda bir Filistinli'nin de yaralandığını belirtti.

ÜMİTLER İYİCE AZALDI

İsrail ve Hamas arasında dün yaşanan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından, Mısır'ın arabulucuğunda bugün sabah 06.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmesi bekleniyordu. Mısırlı yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, Gazze’ye roket saldırısı düzenleyen Filistinli grupları ateşkese ikna etme çabalarının başarısız olduğunu ifade etti. İsrail ise erken saatlerden itibaren Gazze Şeridi'nden üzerlerine en az 11 roket atıldığını belirtti.

HAMAS ATEŞKES TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Hamas kanadından ateşekese yönelik gelen çelişkili açıklamaların ardından, Hamas'ın askeri kanadı İslami Cihad'ın yetkililerinden Davud Şehab, "İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki hedeflere yönelik operasyonlarını durdurması halinde saldırılarını keseceklerini" söyledi. Ancak bu açıklamanın birkaç saat sonrasında İsrail savaş uçakları tarafından Gazze'ye düzenlenen hava operasyonu, ateşkes ümitlerini iyice azalttı.

HAMAS ÜYELERİNİN CENAZE TÖRENİ GÖVDE GÖSTERİSİNE DÖNÜŞTÜ

İsrail basını dün dokuz Hamas militanı ve bir İsrailli sivilin ölmesinden sonra Mısır'ın başlattığı ateşkes sağlama çalışmalarının devam ettiğini belirtmiş, İsrail Güvenlik Güçleri de bu bilgiyi doğrulamıştı.

İSRAİL ÜZERİNE ROKET YAĞDI

İsrailli yetkililer, bugün erken saatlerde Filistin’den en az 11 roket ve havan topunun ateşlendiğini belirtirken, Aşdod’u hedef alan iki roketin “Demir Kubbe” hava savunma sistemiyle imha edildiği kaydedildi. Hamas'a ait bir eğitim kampı yerle bir oldu. Berşeba kentinde yerel saatle 03.30’da sirenler çalmaya başlarken, kentin dışına iki roketin düştüğü bildirildi. Yaklaşık bir saat sonra Aşkelon’un dışında da bir roketin patladığı, sabah 06.00 sularında ise Levahim ve Rahat kentleri yakınlarına bir roketin düştüğü açıklandı.

Cumartesi günü Filistin’den İsrail’in güneyine en az 27 füze düşerken, evine füze isabet eden Aşkelon’da 56 yaşındaki Moşe Ami hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "roket saldırısı düzenleyere en sert cevabı vereceklerini" söylerken, İsrail Güvenlik Güçleri, dün başlayan operasyonlarda dokuz İslami Cihad üyesi militanın öldürüldüğünü belirtti. Bu kişiler arasında, Gazze Şeridi'ne düzenlenen operasyonlarda öldürülen Kudüs Tugayı’na bağlı iki militan da bulunuyor. Filistinli kaynaklar, Hamas eğitim kampları ve tesislerinin de bombalandığını açıkladı.