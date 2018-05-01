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İsrail'i “Yahudi Devleti“ Olarak Tanıyan Yasa Tasarısı İlk Oylamadan Geçti!

İsrail Parlamentosu, "İsrail'i Yahudi halkının ulusal devleti" şeklinde tanımlayan milliyetçilik yasa tasarısının hazırlık okumasını onadı.

İsrail'i “Yahudi Devleti“ Olarak Tanıyan Yasa Tasarısı İlk Oylamadan Geçti!

İsrail Parlamentosu, "İsrail'i Yahudi halkının ulusal devleti" şeklinde tanımlayan milliyetçilik yasa tasarısının hazırlık okumasını onadı.

01 Mayıs 2018 Salı 14:08
İsrail'i “Yahudi Devleti“ Olarak Tanıyan Yasa Tasarısı İlk Oylamadan Geçti!

İsrail Parlamentosu, "İsrail'i Yahudi halkının ulusal devleti" şeklinde tanımlayan milliyetçilik yasa tasarısının hazırlık okumasını onadı.

İsrail Parlamentosu (Knesset) Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'i Yahudi halkının ulusal devleti" şeklinde tanımlayan milliyetçilik yasa tasarısının 64 evet, 50 hayır oyuyla ilk okumasının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yasa tasarısında, "İsrail'in, Yahudi halkının ulusal vatanı olarak konumunun ve Yahudi halkının vatanlarında kendi kaderini tayin hakkının pekiştirildiği", Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" şeklinde tanımlandığı ve resmi dilin İbranice olarak belirlendiği aktarıldı.

Tasarı ayrıca İbrani takvimin resmi takvim olmasını, bağımsızlık günü ve Yahudi bayramlarının da resmi tatil ilan edilmesini öngörüyor.

Tasarının hazırlanmasını sağlayan vekillerden Avi Dichter tasarının "gelecek nesillere bıraktıkları bir güvence belgesi" olduğunu savundu.

"IRKÇI" YASA TASARISI

Knesset'teki Arap milletvekili Ahmed et-Tibi ise tasarıya tepki göstererek, "ırkçı" ifadesini kullandı.

Tibi, "Tasarı, iki tür vatandaşı öngörüyor. Hakları bulunan Yahudiler ile kalmalarına izin verilen ancak hakları bulunmayan diğer grup. Ayrıca tasarı sadece Yahudilere yaşayacakları köyleri belirliyor. Bu ırkçılık değilse ırkçılık ne demek bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Arap milletvekili Hanin Zubi de yaptığı yazılı açıklamayla "bu devlet, 70 yıldır demokratik bir devlet değil, Yahudi devleti olmayı seçtiğini" vurguladı.

İsrail'in yasa tasarısıyla tüm Yahudilerin temsilcisi gibi kendisini dayatmaya çalıştığını belirten Zubi, İsrail'in dünyadaki Yahudiler adına konuşamayacağını, sadece Siyonistlerin temsilcisi olabileceğini kaydetti.

 

Son Güncelleme: 01.05.2018 21:10
Anahtar Kelimeler:
YahudiİsrailDevletYasaTasarısı
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