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İsrail Hapishanesindeki 5 Filistinli Tutuklu Açlık Grevine Başladı!

 İsrail hapishanesindeki 5 Filistinli tutuklunun "İsrail'in idari tutukluluk" uygulamasını protesto için açlık grevine başladığı bildirildi.

İsrail Hapishanesindeki 5 Filistinli Tutuklu Açlık Grevine Başladı!

 İsrail hapishanesindeki 5 Filistinli tutuklunun "İsrail'in idari tutukluluk" uygulamasını protesto için açlık grevine başladığı bildirildi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:16
İsrail Hapishanesindeki 5 Filistinli Tutuklu Açlık Grevine Başladı!

: İsrail hapishanesindeki 5 Filistinli tutuklunun "İsrail'in idari tutukluluk" uygulamasını protesto için açlık grevine başladığı bildirildi.
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı (FKÖ) Esir İşleri Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ofer Cezaevi'nde 5 Filistinlinin, idari tutukluluk uygulamasını protesto için perşembe günü açlık grevine başladığı belirtildi.
Greve başlayanların Mahmud Ayad, İslam Cevariş, Sair ed-Delu, İsa Avad ve Nedim er-Rucub olduğu ifade edilen açıklamada, tutukluların ya kendilerine yönelik suç isnadının açıklanmasını ya da serbest bırakılmayı talep ettiği aktarıldı.
Öte yandan Filistin Esir Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada idari tutukluların, suç isnadında bulunmadan alıkonulmalarını protesto için geçen şubat ayından bu yana İsrail mahkemelerini boykot ettiğini belirtti.
Tutukluların İsrail'in bu uygulamasına tepki için protestolarını arttıracağını, talepleri yerine getirilene dek açlık grevini sürdürebileceklerini ifade eden Faris, sayı hakkında bilgi vermedi.
İsrail yönetimi, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
Filistinli tutuklular, İsrail'in bu tür hukuksuz uygulamaları zaman zaman açlık grevi başlatarak protesto ediyor.
Esir İşleri Heyeti'nin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü "idari tutuklu", 350'si çocuk, 63'ü kadın yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.
 

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Son Güncelleme: 07.07.2018 12:18
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