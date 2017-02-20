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20 Şubat 2017 Pazartesi 15:22

İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi Yapan Filistinliler

İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi Yapan Filistinliler
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İSRAİL'İN İDARİ TUTUKLULUK KARARI VE KEYFİ UYGULAMALARINI PROTESTO AMACIYLA İKİ FİLİSTİNLİ TUTUKLU DAHA AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

İsrail'in idari tutukluluk kararı ve keyfi uygulamalarını protesto amacıyla iki Filistinli tutuklunun daha açlık grevine başladığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cemal Ebu'l-Leyl (50) ve Raid Mutir (47) isimli Filistinli tutuklular, İsrail'in idari tutukluluk kararı ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için 16 Şubat'ta açlık grevine başladı.

Filistinli gazeteci Muhammed el-Kıyk'ın (34) da 6 Şubat'ta yeniden açlık grevine girdiği hatırlatılan açıklamada, üç tutuklunun İsrail hapishanelerinde açlık grevine devam ettiği aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın El-Mecd televizyonunda görev yapan Filistinli gazeteci Kıyk, 21 Kasım 2015'te İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmış, bir ay sonra hakkında 6 ay idari tutukluluk kararı çıkarılmıştı.

Protesto amacıyla 94 gün açlık grevi yapan ve Mayıs 2016'da serbest bırakılan Kıyk, 16 Ocak'ta tekrar gözaltına alınmıştı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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