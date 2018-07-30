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İsrail hapishanelerinde 291 çocuk tutuklu var

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, İsrail hapishanelerinde 291 tutuklu çocuğun bulunduğunu belirtti.

İsrail hapishanelerinde 291 çocuk tutuklu var

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, İsrail hapishanelerinde 291 tutuklu çocuğun bulunduğunu belirtti.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 06:21
İsrail hapishanelerinde 291 çocuk tutuklu var

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, İsrail hapishanelerinde 291 tutuklu çocuğun bulunduğunu belirtti.
Aşravi, "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin serbest bırakılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hapishanelerinde halen 291'i çocuk yaklaşık 5 bin 900 Filistinli tutuklu bulunuyor." ifadesini kullandı.
İsrail hapishanelerindeki tüm tutukluların serbest bırakılmasını isteyen Aşravi, İsrail'in, Filistinli tutukluların haklarını ihlal etmeye devam ettiğini, uluslararası toplumun da bu tür yasa dışı ve insanlık dışı muamelelere göz yumduğunu vurguladı.
 Aşravi, Temimi ve annesinin İsrail işgal güçleri tarafından haksız şekilde gözaltına alındığını ve bu gözaltının nedeninin politik olduğunu aktardı.
Temimi ile Filistinli tutukluların başına gelenlerin işgal güçlerinin korkak tabiatını yansıttığını belirten Aşravi, Temimi ailesinin, direniş, onur ve gururun simgesi haline geldiğini kaydetti.
FİLİSTİNLİ CESUR KIZ AHED ET-TEMİMİ
Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi ve annesi dün serbest bırakılmıştı.
İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına alınmıştı. Anne Neriman et-Temimi de kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.  
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat atarken videosu yayımlanan Ahed, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanmıştı.
"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed et-Temimi, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.
Genç kız, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelmişti.
 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 09:29
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