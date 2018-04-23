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İsrail Güçlerinden Kudüs'teki Gösterilere Müdahale

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Kudüs'ün doğusunda düzenlediği baskınlara tepki gösteren Filistinlilere gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale ettiği bildirildi.

İsrail Güçlerinden Kudüs'teki Gösterilere Müdahale

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Kudüs'ün doğusunda düzenlediği baskınlara tepki gösteren Filistinlilere gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale ettiği bildirildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:52
İsrail Güçlerinden Kudüs'teki Gösterilere Müdahale

 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Kudüs'ün doğusunda düzenlediği baskınlara tepki gösteren Filistinlilere gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale ettiği bildirildi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesi'nin çevresindeki bazı evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, bölgede çıkan gerginliğin ardından Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti. Filistinliler ise askerlere taş ile molotofkokteyli atarak ve araba tekerleği yakarak tepki gösterdi.

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Filistinlilerden yaralananlar ve atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirenlerin olduğu belirtildi.

Kudüs Üniversitesi de okul çevresindeki olaylar nedeniyle öğrencileri korumak için kampüsün kapatıldığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Son Güncelleme: 23.04.2018 18:27
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İsrailKudüsPolisGösteriMüdahale
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