İsrail Gazze'yi Vurdu

İsrail'in Gazze'yi yine vurduğu bildirildi. İsrail'in saldırısında 2 militan daha ölürken, son saldırılar sonrası toplam ölen sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail'in dün gece 23.40'ta vurduğu Han Yunus yakınlarındaki boş alanda, gün ağarmasıyla beraber 2 kişinin cesedi bulundu. Gazzeli yetkililer, ölenlerin maskeli ve Hamasla bağlantılı küçük bir gruba

mensup olduğunu bildirdi.

Yetkililer ayrıca bu kişilerin silahsız olduğu ve alanda herhangi bir rokete rastlanmadığını belirtti.

İsrail ordusu, dün geceki açıklamasında bu kişilerin roket fırlatmaya çalışırken vurulduğunu duyurmuştu.

Cumartesi gününden bu yana devam eden saldırılarda 12 militan, bir de İsrailli sivil öldü.