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İsrail, Gazzeli Balıkçılara Ateş Açtı

İsrail askerlerinin, Gazze sahilinde avlanan Filistinli balıkçılara ait teknelere ateş açtığı bildirildi.

İsrail, Gazzeli Balıkçılara Ateş Açtı

İsrail askerlerinin, Gazze sahilinde avlanan Filistinli balıkçılara ait teknelere ateş açtığı bildirildi.

20 Aralık 2014 Cumartesi 13:38
İsrail, Gazzeli Balıkçılara Ateş Açtı
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 İsrail askerlerinin, Gazze sahilinde avlanan Filistinli balıkçılara ait teknelere ateş açtığı bildirildi.

Filistin Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İzin verilen 6 millik avlanma sınırını aştıkları" gerekçesiyle İsrail hücumbotlarından Filistinlilere ateş açıldığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Ayaş, olayda teknelerin zarar gördüğünü vurgulayarak, "İsrail askerleri, sık sık balıkçılara ateş açıyor" dedi.

İsrail'in Gazze'ye 7 Temmuz'da başlattığı, 51 gün süren saldırılarında 2 bin 158 kişi hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında 26 Ağustos'ta varılan ateşkes anlaşmasına göre, avlanma sınırı 6 mil olarak belirlenmişti. İsrail güçleri sık sık avlanma sınırının ihlal edildiğini iddia ederek, Filistinli balıkçılara saldırıyor.

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