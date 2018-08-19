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İsrail Gazze'yle arasındaki Beyt Hanun sınır kapısını kapattı

İsrail Gazze'yle arasındaki Beyt Hanun sınır kapısını kapattı

19 Ağustos 2018 Pazar 06:57
İsrail Gazze'yle arasındaki Beyt Hanun sınır kapısını kapattı

İsrail, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmayı hedefleyen çok sayıda Filistinlinin deniz sınırına doğru kayıklarla hareket etmesine karşılık, Gazze'nin kuzey sınırındaki Beyt Hanun (Erez) sınır kapısını çıkışlara kapattı.

Kamu İşleri Heyeti Halkla ilişkiler ve Medya Sorumlusu Muhammed el-Mukadime, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Beyt Hanun kapısını, hastalar ve Gazze Şeridi'ne dönenler hariç çıkışlara kapattığını belirtti.

Mukadime, İsrail'in Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmayı hedefleyen çok sayıda Filistinlinin deniz sınırına doğru kayıklarıyla hareket etmesine cevap olarak kapıyı kapattığını duyurduğunu ifade etti.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından İsrail'in uyguladığı ablukayı kırma amacıyla bugün düzenlenen eyleme katılan çok sayıda Filistinli, 40 kayıkla Gazze'deki balıkçılar iskelesinden Akdeniz sularına açılmıştı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 4 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş, ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de Gazze ablukasına başladığında kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.
 

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Son Güncelleme: 19.08.2018 10:38
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