İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sınır bölgesinde yer alan arazı ve tarım alanlarına saldırdı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sınır bölgesinde üç ayrı noktayı vurdu.

İsrail ordusu da savaş uçaklarının yanıcı uçurtma ve balonların uçurulduğu iddiasıyla Hamas'a ait iki bölgeyi bombaladığını açıkladı.

İsrail'den Gazze'ye geçen cumartesi 40 hava saldırısı yapıldı ve bu saldırılarda 85 bomba atıldı.

Saldırılarda iki çocuk şehit oldu, aralarında bir kadın ve bebeğin de olduğu 28 kişi yaralandı.

Hamas, saldırıların durması için Mısır arabuluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve ateşkesin sağlandığını duyurdu.