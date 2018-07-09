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İsrail Gazze'ye ticari malların girişinin yapıldığı sınır kapısını kapatıyor

İsrail Gazze'ye ticari malların girişinin yapıldığı sınır kapısını kapatıyor

09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:12
İsrail Gazze'ye ticari malların girişinin yapıldığı sınır kapısını kapatıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail tarafından abluka altındaki Gazze'ye ticari malların girişi için kullanılan tek sınır kapısı Kerm Ebu Salim'in kapatılacağını duyurdu. Partisi Likud'un meclisteki grup toplantısında konuşan Netanyahu, Gazze'nin yönetimini elinde tutan Hamas'a karşı yeni yaptırımlar getireceklerini belirtti.

Bu yaptırımlara İsrail'den Gazze'ye ticari malların girişinin yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatmakla başlayacaklarını dile getiren Netanyahu, ''Hamas'a karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız." dedi.

Netanyahu, planladıkları diğer önlemlere ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Kerm Ebu Salim, İsrail'den Gazze'ye ticari malların geçişine izin verilen tek sınır kapısıydı ve abluka nedeniyle Tel Aviv yönetimi ticari malların Gazze'ye girişine kısıtlama getiriyordu.

İsrail, yolcu geçişi için Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

 

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Son Güncelleme: 09.07.2018 17:27
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