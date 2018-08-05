İsrail Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi 2 Yaralı Var..

İsrail savaş uçağı Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahiya beldesine hava saldırısı düzenledi, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
İsrail savaş uçağı, yanan uçurtma ve balon attığı iddia edilen kişilerin bulunduğu bölgenin yakınına hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
İsrail ordusundan saldırıya dair yapılan yazılı açıklamada, saldırıda "yanan uçurtma ve balon atan kişileri taşıyan aracın hedef alındığı" kaydedildi.
İsrail savaş uçağı Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahiya beldesine hava saldırısı düzenledi, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.