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İsrail Gazze'nin Tek Ticari Sınır Kapısını “Kısıtlı“ Şekilde Açtı

GAZZE ÜRÜN GİRİŞİ KURULU BAŞKANI RAİD FUTUH: "İSRAİL'İN GİRİŞİNİ YASAKLADIĞI TÜM MAL VE ÜRÜNLER, YASAK KALMAYA DEVAM EDECEK. BU KONUDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI"

İsrail Gazze'nin Tek Ticari Sınır Kapısını “Kısıtlı“ Şekilde Açtı

GAZZE ÜRÜN GİRİŞİ KURULU BAŞKANI RAİD FUTUH: "İSRAİL'İN GİRİŞİNİ YASAKLADIĞI TÜM MAL VE ÜRÜNLER, YASAK KALMAYA DEVAM EDECEK. BU KONUDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI"

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:07
İsrail Gazze'nin Tek Ticari Sınır Kapısını “Kısıtlı“ Şekilde Açtı

GAZZE ÜRÜN GİRİŞİ KURULU BAŞKANI RAİD FUTUH: "İSRAİL'İN GİRİŞİNİ YASAKLADIĞI TÜM MAL VE ÜRÜNLER, YASAK KALMAYA DEVAM EDECEK. BU KONUDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI"
 İsrail, Gazze Şeridi'ndeki tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'i (Kerem Şalom) geçen ay belirlediği kısıtlamalar kalıcı olacak şekilde yeniden açtı.
Gazze Ürün Girişi Kurulu Başkanı Raid Futuh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı temmuz ayının başında belirlediği şartlarda yeniden açtı. İsrail'in girişini yasakladığı tüm mal ve ürünler, yasak kalmaya devam edecek. Bu konuda değişiklik yapılmadı." dedi.
Sınır kapısından bugün itibarıyla çeşitli ürünler taşıyan yaklaşık 700 kamyonun giriş yapmasının beklendiğini belirten Futuh, İsrail'in daha önceki kapatma kararına yanıcı balonların atılmasını gerekçe gösterdiğini hatırlattı.
İsrail, 9 Temmuz'da Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'den gıda, ilaç, yakıt gibi insani malzemelerin dışındaki ürünlerin girişini yasaklamış, 16 Temmuz'da da ilaç ve gıda girişi dışında kapıyı tamamen kapatmıştı.
İsrail, Gazze'ye her ürünün geçişine izin vermiyor, çeşit ve miktar konusunda sınırlamalar getiriyor. Özellikle Gazze'deki imar faaliyetlerine engel olarak inşaat malzemelerinin girişinin yanı sıra "ikili" kullanımlara elverişli olarak belirlediği ürünleri de engelleniyor. Girişine izin verilen ürünler ise miktardaki kısıtlamalar nedeniyle ihtiyacı karşılayamıyor.
Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye yönelik abluka uluslararası tepkilere rağmen aralıksız devam ediyor.
 


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Son Güncelleme: 15.08.2018 15:13
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