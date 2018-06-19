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İsrail, Gazze'den yollanan uçurtmalara savaş uçaklarıyla cevap veriyor

İsrail ordusunun, Gazze'den yollanan yanan uçurtmalara, savaş uçakları ve topçu atışlarıyla karşılık verdiği belirtildi.

İsrail, Gazze'den yollanan uçurtmalara savaş uçaklarıyla cevap veriyor

İsrail ordusunun, Gazze'den yollanan yanan uçurtmalara, savaş uçakları ve topçu atışlarıyla karşılık verdiği belirtildi.

19 Haziran 2018 Salı 06:39
İsrail, Gazze'den yollanan uçurtmalara savaş uçaklarıyla cevap veriyor

İsrail ordusunun, Gazze'den yollanan yanan uçurtmalara, savaş uçakları ve topçu atışlarıyla karşılık verdiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail'deki yerleşim merkezlerine yollanan yanan uçurtmalara karşılık savaş uçaklarının Gazze'deki Hamas mevzilerini vurduğu ifade edildi. 
Açıklamada ayrıca saldırıda Hamas'ın alt yapısının hedef alındığı kaydedildi.
Bu sabah Gazze tarafından yollandığı ve yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık Hamas'a ait 9 noktanın vurulduğunu duyuran İsrail ordusu, pazar günü de Gazze'de "yanan uçurtma hücresi" sorumlularından birinin aracının vurulduğunu açıklamıştı. 
Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) ve topçu birlikleri Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda bulunan bir gözetleme merkezi ile tarım arazisini bombaladı.

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İsrail ordusunun söz konusu noktalara 3 roket ve bir top mermisi attığı kaydedilirken, vurulan gözetleme merkezinin hangi Filistin direniş grubuna ait olduğu belirtilmedi. 
Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin de bilgi verilmedi.    
İsrail parlamentosundaki güvenlik ve dışişleri komitelerinin verilerine göre Gazze'den fırlatılan uçurtmaların çıkardığı yangınlar bölgede hasara neden oluyor. 
Filistinli sivillere karşı orantısız güç kullandığı için sık sık eleştirilen İsrail ordusunun, Filistinlilerin uçurtmalarına karşı savaş uçakları yollaması bir kere daha bu eleştirileri gündeme getiriyor.
 

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Son Güncelleme: 19.06.2018 10:08
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