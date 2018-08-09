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İsrail Gazze'de 150'den Fazla Noktayı Vurdu

İsrail Gazze'de 150'den Fazla Noktayı Vurdu

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:17
İsrail Gazze'de 150'den Fazla Noktayı Vurdu

İsrail ordusu dün akşamdan itibaren abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 150’den fazla noktayı vurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, çarşamba akşamından bu yana Gazze'de 150’den fazla hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu, buna karşın Gazze'den de 180 roket atıldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi’nden fırlatılan roketlerden 30’unun "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle düşürüldüğü, diğerlerinin ise İsrail bölgelerindeki açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, akşam saatlerinden bu sabaha kadar 3 dalga 
saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Sabahın erken saatlerinde İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Hamas'a ait eğitim kampları ile 20'den fazla askeri hedefi vurdu." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, Hamas'a ait askeri lojistik merkezi, Hamas'ın deniz kuvvetlerinin eğitim alanı ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus beldesinde Hamas'a ait askeri noktaların da hedef alındığı vurgulanmıştı.

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğunun da aralarında olduğu 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 Filistinli yaralanmıştı. 

 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 18:56
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