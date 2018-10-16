banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99034
ALTIN
228.641
DOLAR
5.7850
STERLİN
7.6379
EURO
6.6923
Önceden Kiracısı Olduğu Daireden Eşya Çalan Kişi Tutuklandı
KARŞIYAKA'DA HIRSIZLIK
Talat: “Top BM’de“
TALAT: ''TOP BM'DE''
Dikkat! Bugün bir çok bölgede elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
“Kıbrıs'ta Çözüm Umutları Hala Canlı“
"KIBRIS'TA ÇÖZÜM UMUTLARI HALA CANLI"
banner282

İsrail, Gazze Ablukası Protestosuna Müdahale Etti: 32 Yaralı

İsrail, Gazze Ablukası Protestosuna Müdahale Etti: 32 Yaralı

16 Ekim 2018 Salı 06:57
İsrail, Gazze Ablukası Protestosuna Müdahale Etti: 32 Yaralı

İSRAİL DENİZ KUVVETLERİNİN, GAZZE ABLUKASININ KALDIRILMASI TALEBİYLE DÜZENLENEN DENİZ EYLEMİNE MÜDAHALESİNDE BİRİ GAZETECİ 32 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail deniz kuvvetlerinin, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemine müdahalesinde biri gazeteci, 32 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail deniz kuvvetleri, 2006'dan bu yana uygulanan ablukanın kaldırılması talebiyle kuzey sahil sınırında düzenlenen eyleme müdahale etti.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 32 Filistinlinin yaralandığı müdahalede, göstericilerden bazılarına şarapnel parçası isabet etti, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Müdahale sırasında açılan ateş sonucu 1 Filistinli gazeteci de ayağından yaralandı. 

İsrail'in yıllardır aralıksız uyguladığı ablukanın kaldırılmasını talep eden çok sayıda Filistinli, bugün ablukayı deniz yoluyla kırma eylemi kapsamında 12. kez kuzey sahil sınırında toplanmış, bazı eylemciler de teknelerle denize açılmıştı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından, 29 Mayıs'tan bu yana düzenlenen deniz eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanıyor.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Son Güncelleme: 16.10.2018 10:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran:
İran: "petrol Fiyatlarının Düşmesini İstiyorsanız Yaptırımları Kaldırın"
Audı’ye 800 Milyon Euro’luk Dizel Cezası
Audı’ye 800 Milyon Euro’luk Dizel Cezası
Norveç'te Viking Gemisi Bulundu
Norveç'te Viking Gemisi Bulundu
Tayland'da Operasyonlarda 20 Milyondan Fazla Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Tayland'da Operasyonlarda 20 Milyondan Fazla Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda 9 Saat İnceleme
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda 9 Saat İnceleme
Metropolit Hılarıon: “Fener Rum Patrikhanesi İle Tüm İletişimi Kesme Kararı Aldık. Bu Karara Mecbur Kaldık“
Metropolit Hılarıon: “Fener Rum Patrikhanesi İle Tüm İletişimi Kesme Kararı Aldık. Bu Karara Mecbur Kaldık“
Eski Malezya Başbakanı Necip Yeniden Mahkemeye Çağrıldı
Eski Malezya Başbakanı Necip Yeniden Mahkemeye Çağrıldı
ABD'nin Özel Temsilcisi Jeffrey “Suriye“ Turunda
ABD'nin Özel Temsilcisi Jeffrey “Suriye“ Turunda
Bangladeş'te “Titli“ Kasırgası 4 Can Aldı
Bangladeş'te “Titli“ Kasırgası 4 Can Aldı
Bahreyn'de Petrol Borularına Sabotaj Davasında Karar Açıklandı
Bahreyn'de Petrol Borularına Sabotaj Davasında Karar Açıklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim