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İsrail füze denedi

İsrail balistik füze denemesi yaptı. İsrail radyosundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde bir....

İsrail füze denedi

İsrail balistik füze denemesi yaptı. İsrail radyosundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde bir....

02 Kasım 2011 Çarşamba 17:11
İsrail füze denedi
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İsrail balistik füze denemesi yaptı. İsrail radyosundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde bir askeri üsste bugün balistik füze denemesi yapıldığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, balistik füze denemesiyle füzenin itici kuvvetinin denendiği belirtildi. İsrail'in Jericho füzelerinin nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

NETANYAHU İRAN'A SALDIRI İÇİN DESTEK ARIYOR İsrail gazetesi Haaretz'de yer alan bir habere göre de, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a askeri bir operasyon için kabinesini ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Ehud Barak, nükleer faaliyetleri nedeniyle İran'a saldırı yapılmasını savunuyor ancak İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman şimdiye kadar karşı çıkıyordu. Haberde, Netanyahu'nun bu konuda Lieberman'ı da ikna ettiği belirtildi.

LİEBERMAN: İRAN DÜNYAYA TEHDİT İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, bugün yaptığı açıklamada mevcut dünya düzenine en büyük tehdidin İran'dan geldiğini söyledi.

Son Güncelleme: 02.11.2011 17:11
Anahtar Kelimeler:
IranİsrailFüzeNetanyahu
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