İsrail, Filistinlileri 'tahrip uçlu mermi'yle vurdu

İsrail, Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde kullanılması yasak olan tahrip uçlu mermi kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde yaralananların yüzde 51'i tahrip uçlu mermiyle (çift patlar mermi) vuruldu. Yasak olan bu silahın kullanılması ölü ve ağır yaralı sayısını artırdı." dedi.





Kudra'nın açıklamasında, 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde şehit olan Filistinlilerin sayısının 127'ye ulaştığı, 14 binden fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Sözcü dün yaptığı yazılı açıklamada da İsrail askerlerinin Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde, biri çocuk 4 Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu.