İsrail, Filistinli Cesur Kız Temimi Ve Annesini Serbest Bıraktı!

İsrail yönetimi, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi (17) ve annesini serbest bıraktı.

Temimi ve annesi Neriman, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Nebi Salih beldesinin girişinde serbest bırakıldı.

Temimi, 21 Mart'ta 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor.

Videoda Ahed'in yanında görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuş, bir süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

