İsrail, Filistinli Balıkçılara Ateş Açtı

İsrail hücumbotlarından Gazze sahilinde avlanan Filistinlilere ait balıkçı teknelere ateş açıldığı bildirildi.

Filistin Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah İsrail hücumbotlarından ağır silahlarla, Filistinlilere ait bir grup balıkçı teknesine ateş açıldığını söyledi.

Olayda ölen ya da yaralanın olmadığını aktaran Ayyaş, İsrail'in, Filistinli balıkçıları, "izin verilen 6 millik avlanma sınırını aşmakla" suçladığını ifade etti.

İsrail yönetiminden ise olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, avlanma sınırı 6 mil olarak belirlenmişti.