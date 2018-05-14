İsrail'e Ait İHA Gazze'de Düştü!

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze Şeridi'nde düştü. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İHA'nın Gazze Şeridi'nde düştüğü belirtildi.
İsrail güçlerinin ayrıca İHA'lardan attıkları yakıcı maddeler ile Filistinlilerin Gazze sınırına yığdıkları araç lastiklerini ateşe verdiği belirtilmişti.
Filistinli gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde Nekbe ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması nedeniyle ABD ve İsrail'in protesto edilmesi çağrısında bulunmuştu.
ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek isteyen Filistinliler de "milyonluk yürüyüş" için Gazze sınırında toplanmaya başlamıştı.