Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
kısa süreli şiddetli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103262
ALTIN
183.074
DOLAR
4.3177
STERLİN
5.8633
EURO
5.1742
Karpaz’da ceset sayısı altıya ulaştı
KARPAZ’DA CESET SAYISI ALTIYA ULAŞTI
Yolun içerisine devrilerek durabildi
Son Dakika
YİNE KAZA!
Yenierenköy açıklarında iki ceset daha bulundu
İKİ CESET DAHA BULUNDU
Tümü iptal ve erken seçim
TÜMÜ İPTAL VE ERKEN SEÇİM
banner256

İsrail, Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesi İçin 560 Milyon Dolar Ayırdı!

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesi için 560 milyon dolarlık fon ayırdığı bildirildi.

İsrail, Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesi İçin 560 Milyon Dolar Ayırdı!

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesi için 560 milyon dolarlık fon ayırdığı bildirildi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:24
İsrail, Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesi İçin 560 Milyon Dolar Ayırdı!

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesi için 560 milyon dolarlık fon ayırdığı bildirildi.


Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail kabinesi Doğu Kudüs'ün daha fazla "İsrailli" yapılması için 560 milyon dolarlık yardım fonunu onayladı. 

Kabinenin onayından geçen ve 5 yıllık bir süreyi kapsayan fonun Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ait okullarda İsrail müfredatına geçilmesinin teşvik edilmesi ve Doğu Kudüs'teki "sosyal hizmetlere" harcanması planlanıyor.

Plana göre ayrıca, İsrail'in Doğu Kudüs'teki bazı bölgelerde yeniden inşa faaliyetlerinde bulunması amaçlanıyor.

Filistinli yetkililer, Doğu Kudüs'teki okulların İsrail müfredatına geçilmesini amaçlayan plana tepki göstererek, bu projeyle Filistinli çocukların kimliklerinin değiştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Doğu Kudüs'teki okullardaki Filistinli öğrenciler şu anda Filistin müfredatına göre eğitim alıyor. İsrail yönetimi ise Filistinli öğrencilerin İsrail müfredatına göre eğitim almadığı için iş bulmakta zorlandığını ileri sürüyor.

Filistinliler, İsrail'in sosyal hizmetler adı altında işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Yahudileştirmeye çalıştığını dile getiriyor. İsrail Doğayı Koruma İdaresi, Doğu Kudüs'te "Eski Şehir" bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın doğu surlarına bitişik tarihi Bab er-Rahmet Müslüman Mezarlığı'nın bir kısmında "Yahudi Milli Parkı" inşa etmeye başlamış, karar Filistinliler tarafından protesto edilmişti.

Son Güncelleme: 14.05.2018 13:43
Anahtar Kelimeler:
İsrailDoğuKudüsYahudi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazze'deki Gösterilerde 16 Filistinli Şehit Oldu!
Gazze'deki Gösterilerde 16 Filistinli Şehit Oldu!
Fransa'da Üniversiteye Tahliye Operasyonu!
Fransa'da Üniversiteye Tahliye Operasyonu!
Rusya Gerilimin Artmasından Endişe Duyuyor...
Rusya Gerilimin Artmasından Endişe Duyuyor...
"Yahudi Yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te “Irkçı Saldırı“
"Yahudi Yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te “Irkçı Saldırı“
İsrail'e Ait İHA Gazze'de Düştü!
İsrail'e Ait İHA Gazze'de Düştü!
Batı Şeria'da Nekbe ve ABD Protestosu!
Batı Şeria'da Nekbe ve ABD Protestosu!
OECD ve AB'da Evlilikler Azalıyor, Boşanmalar Artıyor...
OECD ve AB'da Evlilikler Azalıyor, Boşanmalar Artıyor...
Gazze Sınırında 2 Filistinli Şehit Edildi...
Gazze Sınırında 2 Filistinli Şehit Edildi...
Filistinliler “Milyonluk Yürüyüş“ İçin Gazze Sınırında Toplanıyor...
Filistinliler “Milyonluk Yürüyüş“ İçin Gazze Sınırında Toplanıyor...
İran Adımı, AB-Trump Gerilimini Artırdı!
İran Adımı, AB-Trump Gerilimini Artırdı!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim