İsrail'den Unesco'nun Kudüs Kararına Tepki

İsrail, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Miras Komitesi'nin, İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresinde egemenlik hakkı iddiaları ve yürüttüğü yasa dışı kazıları kınayan tasarıyı kabul etmesine tepki gösterdi.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:"UNESCO'NUN BU KARARI TARİHE VE GERÇEKLERE DÜŞMAN OLANLARA HİZMET EDECEKTİR"

KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR DAİRESİ: "UNESCO'NUN KARARI, İSRAİL İŞGAL GÜCÜNÜN KUDÜS'Ü 1967'DE İŞGAL ETMESİNİN ARDINDAN DOĞU KUDÜS'ÜN ESKİ ŞEHİR BÖLGESİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN GAYRİMEŞRU OLDUĞUNU TEYİT ETMEKTEDİR"

"BU KARAR MESCİD-İ AKSA'NIN SADECE MÜSLÜMANLARA AİT İBADET ALANI OLDUĞU VE İŞGAL ÖNCESİNDE OLDUĞU GİBİ ÜRDÜN VAKIFLAR BAKANLIĞI TARAFINDAN İDARE EDİLMESİ HAKKINI TEYİT EDİYOR"

İsrail, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Miras Komitesi'nin, İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresinde egemenlik hakkı iddiaları ve yürüttüğü yasa dışı kazıları kınayan tasarıyı kabul etmesine tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu karara ilişkin, "UNESCO'dan saçma ve alakasız bir karar daha. UNESCO'nun bu kararı tarihe ve gerçeklere düşman olanlara hizmet edecektir" denildi.

Kararın üzücü ve gereksiz olduğu öne sürülen açıklamada, "Kudüs Yahudi halkının ebedi başkentidir ve UNESCO'nun bu kararı vakıayı değiştiremeyecektir" ifadelerine yer verildi.

KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR DAİRESİ KARARDAN MEMNUN

Ürdün Vakıflar ve İslam Mukaddesatı İşleri Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar Dairesi ise UNESCO'nun kararını memnuniyetle karşıladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"UNESCO'nun kararı, İsrail işgal gücünün Kudüs'ü 1967'de işgal etmesinin ardından Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde yaptığı değişikliklerin gayrimeşru olduğunu teyit etmektedir. UNESCO'nun kararı fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif’e yaptığı baskınları şiddetle kınandığını gösteriyor. Bu karar, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait ibadet alanı olduğu ve işgal öncesinde olduğu gibi Ürdün Vakıflar Bakanlığı tarafından idare edilmesi hakkını teyit ediyor."

Polonya'nın Krakov kentinde dün toplanan 41. UNESCO Dünya Miras Komitesi, Filistin heyeti tarafından sunulan, Kudüs ve çevresinde İsrail egemenliği olamayacağına dair tasarıyı oy çokluğuyla kabul etmişti. Tasarıda, İsrail'in eski şehirde arkeolojik kazılar gerçekleştirmesi de kınanmıştı.