İsrail'den Suriye Konusunda Yeni Açıklama: İran'ı Vuracağız

Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.Netanyahu görüşmelerinde ülkesinin Suriye'deki İran güçlerini sadece sınırda değil tüm ülkede vuracağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binaymin Netanyahu, hafta sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Netanyahu görüşmelerinde ülkesinin Suriye'deki İran güçlerini sadece sınırda değil tüm ülkede vuracağını söyledi.

Jerusalem Post'a göre, Putin ve Pompeo ile görüşmeleri sırasında İsrail'in Suriye politikasının ilkelerini tekrarlayıp açık biçimde dile getirdiğini belirten Netanyahu, "İlk olarak İran, tüm Suriye'den geri çekilmeli" dedi. Netanyahu, şöyle devam etti:

"İRAN'IN ÇABALARINA KARŞI HAREKETE GEÇECEĞİZ"

"İkinci olarak da İran ve vekillerinin Suriye'de hem sınıra yakın hem de ülke içinde askeri bir varlığı tesis etme çabalarına karşı harekete geçeceğiz, zaten harekete geçtik bile. Bu tür çabalara karşı Suriye'nin her yerinde harekete geçeceğiz."