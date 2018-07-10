banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97339
ALTIN
189.693
DOLAR
4.7036
STERLİN
6.2246
EURO
5.5140
Bıçaklı: “Elektriğe ve akaryakıta yapılan zamlar geri alınmalı”
BIÇAKLI: “YAPILAN ZAMLAR GERİ ALINMALI”
Cumhurbaşkanı Akıncı, yurda döndü
AKINCI YURDA DÖNDÜ
Girne’de araç alev aldı
GİRNE'DE ARAÇ ALEV ALDI
Günal 7 yıl sonra teslim oldu
GÜNAL 7 YIL SONRA TESLİM...
banner282
Flaş Haber
Girne’de araç alev aldı
Kapat

İsrail'den Han El-Ahmer'da ki barakaların yıkılmasına engelleyen yeni karar

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Kudüs'ün doğusunda bulunan Han el-Ahmer bölgesindeki barakaların yıkılmasını engelleyen yeni bir ihtiyati tedbir kararı daha aldı.

İsrail'den Han El-Ahmer'da ki barakaların yıkılmasına engelleyen yeni karar

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Kudüs'ün doğusunda bulunan Han el-Ahmer bölgesindeki barakaların yıkılmasını engelleyen yeni bir ihtiyati tedbir kararı daha aldı.

10 Temmuz 2018 Salı 06:41
İsrail'den Han El-Ahmer'da ki barakaların yıkılmasına engelleyen yeni karar

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Kudüs'ün doğusunda bulunan Han el-Ahmer bölgesindeki barakaların yıkılmasını engelleyen yeni bir ihtiyati tedbir kararı daha aldı.
Mahkeme aldığı ikinci ihtiyati tedbir kararıyla, Filistinliler tarafından yapılan itirazlara cevap vermesi için İsrail makamlarına 16 Temmuz'a kadar süre tanıdı.
Söz konusu kararın, avukatların "Bedevilerin 1950'lerde gelip yerleştiği Han el-Ahmer arazisinin, kamu arazisi olmadığını ve Filistin özel mülkiyetine girdiğini, bu bölgedeki halkın tehcir edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu" ispatlayan yeni belgeler sunmasının ardından alındığı ifade edildi.
İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Temmuz'da da Han el-Ahmer bölgesinde yıkımların geçici olarak durdurulması için ihtiyati tedbir kararı almış ve yıkımlar 11 Temmuz'a kadar durdurulmuştu.
Yüksek Mahkeme, mayıs ayında yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.
Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.
Han el-Ahmer, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.
Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını belirtiyor.

banner288
Son Güncelleme: 10.07.2018 10:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HERKES 'BEBEĞİ OLDU DİYE AĞLIYOR' SANDI, NEDENİ ŞOKE ETTİ
HERKES 'BEBEĞİ OLDU DİYE AĞLIYOR' SANDI, NEDENİ ŞOKE ETTİ
DÜNYANIN GÖRDÜĞÜ, GELMİŞ GEÇMİŞ EN ŞEYTANİ 10 SERİ KATİLİ
DÜNYANIN GÖRDÜĞÜ, GELMİŞ GEÇMİŞ EN ŞEYTANİ 10 SERİ KATİLİ
ÜNLÜ YOUTUBER, SU ALTINDAN SERVET ÇIKARDI!
ÜNLÜ YOUTUBER, SU ALTINDAN SERVET ÇIKARDI!
Finlandiya’da Trump-Putin zirvesi hazırlığı
Finlandiya’da Trump-Putin zirvesi hazırlığı
ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland göreve başladı
ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland göreve başladı
Starbucks plastik pipetleri yasaklıyor
Starbucks plastik pipetleri yasaklıyor
Trump'ın Yüksek Mahkeme Adayı Brett Kavanaugh
Trump'ın Yüksek Mahkeme Adayı Brett Kavanaugh
İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Hunt
İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Hunt
Ay'a dünya yörüngesinden bakış
Ay'a dünya yörüngesinden bakış
Yerden toplayıp servete kondular
Yerden toplayıp servete kondular

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim