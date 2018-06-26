İsrail'den Gazze’deki İnsani Krizi Hafifletmek İçin Şartlı Çözüm!



İsrail Savunma Bakanı AvigdorLiberman, Hamas'ın elindeki İsrail askerlerini iade etmesi durumunda abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşanan insani krizin hafifletilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde liman inşa edebileceklerini söyledi.



İsrail’in Kanal2 televizyonunun haberine göre Liberman, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrail askerlerini ülkelerine iade etmesi şartıyla Gazze için İsrail kontrolünde Kıbrıs’ta bir liman kurulacağını söylediği belirtildi.



Haberde, söz konusu limanın Gazze'deki insani durumun iyileşmesi için inşa edileceğine vurgu yapılarak, Liberman’ın geçen hafta cuma günü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin başkentinde Yunanistan Savunma PanosKammenosve ve Rum Savunma Bakanı SavvasAngelides ile bir araya geldiği hatırlatıldı.



Liberman 10 Haziran’da İsrail'in YediotAhronot gazetesine verdiği mülakatta, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrail askerlerini ülkelerine iade etmemesi durumunda İsrail'in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı hafifletmeyeceğini söylemişti.



KASSAM TUGAYLARINCA ESİR ALINDIĞI DUYURULAN İSRAİLLİLER



Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas daha önce yaptığı birçok açıklamada, İsrail'in elinde bulunun Filistinli tutuklular bırakılmadan, İsrail ile esir değişimi görüşmelerinin gerçekleşmeyeceğini belirtmişti.



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Nisan 2016'da elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.İsrail, önce söz konusu askerlerden HadarGoldin ve OronŞaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş, ancak Savunma Bakanlığı Haziran 2017'de askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.İsrail tarafı ayrıca biri Etiyopya asıllı AveraMengistu diğeri Arap olmak üzere 2 vatandaşının daha Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.Hamas, elindeki İsrail askerleri hakkında bilgi vermek için esir takası anlaşmasıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan Filistinlilerin serbest bırakılmasını istiyor.Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri GiladŞalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.