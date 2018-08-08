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İsrail'den Gazze'ye tank saldırısı

İsrail ordusu Gazze'nin doğusunda Hamas'a ait bir yeri vurduğunu duyurdu.

İsrail'den Gazze'ye tank saldırısı

İsrail ordusu Gazze'nin doğusunda Hamas'a ait bir yeri vurduğunu duyurdu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 22:36
İsrail'den Gazze'ye tank saldırısı

İsrail ordusu Gazze'nin doğusunda Hamas'a ait bir yeri vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sınır yakınında çalışan iş makinelerine Gazze tarafından ateş açıldığı iddia edilerek, tank saldırısının buna karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme kulesine top mermisiyle iki saldırı düzenlediğini aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu arada İsrail basını, Gazze sınırı bölgesinde sirenlerin çaldığını yazdı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze sınırında çalışma yürüten iş makinelerine ateş açılması sonucu bir kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

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