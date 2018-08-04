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İsrail'den Gazze'ye ikinci hava saldırısı...

İsrail'den Gazze'ye ikinci hava saldırısı...

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:58
İsrail'den Gazze'ye ikinci hava saldırısı...

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusunda yanan uçurtma ve balon taşıdığı iddia edilen gençlerin bulunduğu bölgeye bugün ikinci defa hava saldırısı düzenledi.


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı savaş uçağı, yanan uçurtma ve balon taşıdığı iddia edilen gençlerin bulunduğu Bureyc Kampı yakınlarındaki bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapmadı.

İsrail ordusuna bağlı savaş uçağı, bugün Gazze'nin kuzeyinde yanan uçurtma ve balon taşıdığı iddia edilen gençlerin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlemişti.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın çıktığını belirtiyor.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde sınırda bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği birçok bölgeye hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

 

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Son Güncelleme: 04.08.2018 16:59
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