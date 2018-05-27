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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Gazze'de Hamas'a bağlı iki askeri bölgeye hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Gazze'de Hamas'a bağlı iki askeri bölgeye hava saldırısı düzenledi.

27 Mayıs 2018 Pazar 06:51
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

FİLİSTİNLİ GAZETECİLER, İSRAİL’İN İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ BELGELEYEN FOTOĞRAF YA DA GÖRÜNTÜ ALMALARININ YASAKLANMASINI "IRKÇILIK" OLARAK NİTELENDİRDİ


İsrail, Gazze'de Hamas'a bağlı iki askeri bölgeye hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait AynCalut ve Haşşaşin bölgelerindeki iki merkezi hedef aldı.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre söz konusu saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı. 

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"İSRAİL ASKERLERİNİN İHLALLERİNİN BELGELENMESİNE ENGEL OLMAK IRKÇILIKTIR"

Bu arada Filistinli Gazeteciler Sendikası, Filistinli basın mensuplarının, İsrail askerlerinin insan hakları ihlallerini belgeleyen fotoğraf ya da görüntü almalarının yasaklanmasını hedefleyen yasa tasarısını "ırkçılık" olarak nitelendirdi.

Sendika Sözcüsü Ömer Nezzal imzasıyla yapılan açıklamada, yarın İsrail Meclisinde görüşülmesi beklenen bu ırkçı yasa tasarısının, İsrail işgal güçlerinin Filistin halkına karşı işlediği suçların yasallaştırılması anlamına geldiğini belirtti.

İsrail'in işlediği savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınacağı bir zamanda böyle bir tasarının gündeme getirildiğine dikkati çeken Nezzal, Filistinli gazetecilerin, İsrail askerlerinin insan hakları ihlallerini belgeleyen fotoğraf ya da görüntü almalarının yasaklanmasını hedefleyen yasa tasarısıyla, işgal güçlerine daha fazla suç işleme imkanı verildiğini ve bu kanun aracılığıyla cezadan ve uluslararası adaletten kurtulmak istendiğini" ifade etti.

Son Güncelleme: 27.05.2018 10:46
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