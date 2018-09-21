banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97374
ALTIN
241.638
DOLAR
6.2750
STERLİN
8.2346
EURO
7.3768
Ercan’da kara para şüphesi
ERCAN'DA KARA PARA ŞÜPHESİ
Posta ile uyuşturucu geldi
POSTA İLE UYUŞTURUCU GELDİ
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Lefkoşa - Gazimağusa Anayoluda Trafik kazası: 1 Yaralı
Lefkoşa - Gazimağusa Anayoluda Trafik...
banner282
Flaş Haber
Posta ile uyuşturucu geldi
Kapat

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

21 Eylül 2018 Cuma 09:11
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İSRAİL SAVAŞ UÇAĞI GAZZE'NİN DOĞUSUNDA "YANAN UÇURTMA VE BALON TAŞIDIĞI" İDDİA EDİLEN GENÇLERİN BULUNDUĞU BÖLGEYİ BOMBALADI


İsrail ordusu Gazze'nin doğusuna hava saldırısı düzenledi.


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçağı Gazze'nin doğusunda "yanan uçurtma ve balon taşıdığı" iddia edilen gençlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapmadı.


SINIRDAKİ GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE
Öte yandan İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında Gazze kentinin doğu sınırında toplanan Filistinlilere müdahale etti.


Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri, barışçıl göstericilere gerçek mermiler, göz yaşartıcı gaz bombası ve ses bombasıyla saldırdı. Filistinliler, İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için sınırda lastik yaktı.


Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.


İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.


İsrail'in 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde yaklaşık 180 Filistinli şehit oldu.


Son Güncelleme: 21.09.2018 14:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kontakt Lens Kullananlara 'körlüğe Yol Açan Enfeksiyon' Uyarısı
Kontakt Lens Kullananlara 'körlüğe Yol Açan Enfeksiyon' Uyarısı
Nijerya'da Kolera Salgınında 2 Ayda 61 Kişi Öldü
Nijerya'da Kolera Salgınında 2 Ayda 61 Kişi Öldü
Nato'dan Gürcistan'a Destek, Rusya'ya
Nato'dan Gürcistan'a Destek, Rusya'ya "askerlerini Çek" Çağrısı
İsrail’den Rusya’ya Uçak Raporu
İsrail’den Rusya’ya Uçak Raporu
Hayabusa 2, Ryugu Asteoridine İki Gezginci Araç Gönderdi
Hayabusa 2, Ryugu Asteoridine İki Gezginci Araç Gönderdi
Maldivler Sandık Başına Gidiyor
Maldivler Sandık Başına Gidiyor
Zimbabve'de Kolera Salgını 32 Can Aldı
Zimbabve'de Kolera Salgını 32 Can Aldı
Tarım Bakanı Şahali, Zeysan Yetkililerini Kabul Etti
Tarım Bakanı Şahali, Zeysan Yetkililerini Kabul Etti
Afganistan'da Trafik Kazası: 15 Ölü
Afganistan'da Trafik Kazası: 15 Ölü
Tanzanya'da Feribot Battı: 79 Ölü
Tanzanya'da Feribot Battı: 79 Ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim