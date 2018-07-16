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İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı!

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sınır bölgesinde yer alan arazı ve tarım alanlarına yönelik hava saldırısı düzenledi. 

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı!

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sınır bölgesinde yer alan arazı ve tarım alanlarına yönelik hava saldırısı düzenledi. 

16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:02
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı!

 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sınır bölgesinde yer alan arazı ve tarım alanlarına yönelik hava saldırısı düzenledi. 
Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'de üç ayrı noktayı vurdu. 
Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan saldırıda ölü yada yaralılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 
Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının yanıcı uçurtma ve balonların uçurulduğu iddiasıyla Hamas'a ait iki bölgeyi vurduğu kaydedildi. 
El-Mizan İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'den Gazze'ye geçen cumartesi günü içinde 40 hava saldırısı düzenlendiği ve bu saldırılarda 85 bomba atıldığı belirtildi.
Ayrıca açıklamada, saldırılarda iki çocuğun şehit olduğu, aralarında bir kadın ve bebeğin de bulunduğu 28 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.
Hamas, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, saldırıların durması için Mısır arabuluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.
 


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Son Güncelleme: 16.07.2018 22:16
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