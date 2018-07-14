İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ‘in Gazze şehir merkezini bombalaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Eşref El Kudra, İsrail ordusunun Gazze şehir merkezine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiğini 14 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Kudra, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerinin Amir El Nimra (15) ve Luai Kahil (16) olduğunu aktardı. Yaralıların tedavilerinin Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde devam ederken, İsrail'in Gazze şehir merkezine düzenlediği saldırılarının devam ettiği ifade edildi.







İsrail bugün öğle saatlerinden bu yana Hamas ait binalar ile Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırılar gerçekleştiriyor.



İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, sabahtan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 91 adet roket atıldığı iddia edilmişti.









