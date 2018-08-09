İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı: 1 Filistinli Şehit Oldu

İsrail ordusunun dün akşam abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1 Filistinli şehit oldu. İsrail ordusu ise Gazze'de 12 bölgenin vurulduğunu duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarında kimliği henüz açıklanmayan 1 Filistinli şehit oldu, 6 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusu ise bu akşam Gazze'de 12 bölgenin hava saldırılarıyla vurulduğunu açıkladı.

Ordunun açıklamasında ayrıca "Gazze'den İsrail tarafına 70'ten fazla roket atıldığı" ileri sürüldü. Atılan bu roketlerden 11'nin Gazze sınırında bulunan hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği, diğer roketlerin büyük bir bölümünün boş arazilere düştüğü belirtildi.

İsrail basını ise atılan roketler nedeniyle 9 İsraillinin yaralandığını aktardı. İsrail tarafında roket sirenlerinin ara ara çalmaya devam ettiği ifade edildi.

NETANYAHU GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze'deki artan gerginlik sebebiyle güvenlik kabinesini başkent Tel Aviv'de acil toplantıya çağırdı. Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın yanı sıra üst düzey komutanlar katıldı.

Bu toplantı öncesi Savunma Bakanı Liberman da ordu komutanlarıyla acil toplantı yapmıştı.

İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'den sınırda çalışan bir iş makinasına ateş atıldığını ileri sürerek Gazze'nin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme kulesine top mermisiyle iki saldırı düzenlemişti.

Bu saldırının ardından Gazze sınırının İsrail tarafından roket sirenleri çalmaya başlamış, İsrail uçakları da Gazze'deki bazı bölgelere hava saldırısı başlatmıştı.

