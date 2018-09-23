banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97988
ALTIN
242.791
DOLAR
6.2605
STERLİN
8.1955
EURO
7.3554
Dün Bulunan Cesedin 18-20 Yaşlarında Bir Erkek Olduğu, 4 - 5 Günlük Ölü Olabileceği Ve Ölüm Sebebinin Suda Boğulma Olduğu Tespit Edildi
Dün Bulunan Cesedin 18-20 Yaşlarında...
Ercan’dan gelip Güney’e kaçak geçti
ERCAN'DAN GELİP GÜNEY'E KAÇAK GEÇTİ
Akü hırsızlığı
AKÜ HIRSIZLIĞI
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU
banner282

İsrail'den Filistinlilere “Evlerinizi Kendiniz Yıkın“ İhtarı

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kırsalında bulunan Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim’e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat gönderdi.

İsrail'den Filistinlilere “Evlerinizi Kendiniz Yıkın“ İhtarı

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kırsalında bulunan Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim’e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat gönderdi.

23 Eylül 2018 Pazar 13:28
İsrail'den Filistinlilere “Evlerinizi Kendiniz Yıkın“ İhtarı

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kırsalında bulunan Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim’e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat gönderdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı İle Mücadele Heyeti Müdürü Abdullah Ebu Rahmet AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Han el-Ahmer bölgesine gelerek Filistinli bedevilere bir ihtar mektubu teslim ettiğini belirtti.

Ebu Rahmet, ihbarnamede İsrail’in, "Filistinlilerden kendi elleriyle evlerini yıkmalarını ve bölgeden taşınmalarını istediğini" kaydetti.

İhbarnamede ayrıca İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi" (COGAT) yetkililerinin Filistinlilerin taşınmasına yardımcı olabileceği talebinin yer aldığını ifade eden Ebu Rahmet, Filistinli bedevilerin evlerinden ve yerlerinden çıkmamakta ısrarcı olduklarını belirtti.

FİLİSTİN HÜKÜMETİNDEN KINAMA

Öte yandan Filistin hükümeti ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Filistinlileri “tehdit ettiğine” vurgu yaparak, Han el-Ahmer sakinlerini evlerini kendi elleriyle yıkmaya zorlama ve zorunlu göçe tabi tutma çabalarını kınadı.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud yaptığı açıklamada, "Bu tehditler kabul edilemez. Bu tehditler, işgal devletinin halkımızın mülküne olan tamahını, açlık derecesini ve halkımıza karşı bu yıkıcı adımlarının ardındaki zihinsel alçaklığını yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Mahmud, İsrail makamlarının Han el-Ahmer’e yönelik tehlikeli bir saldırganlıkta bulunduğunu belirterek, uluslararası topluma İsrail’i durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.

 YIKIM KARARIYLA GÜNDEME GELEN HAN EL-AHMER

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi, Filistin'in farklı yerlerinden gönüllüler ve bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

Son Güncelleme: 23.09.2018 16:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kral Selman'dan Borçlu Mahkumlara Af
Kral Selman'dan Borçlu Mahkumlara Af
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: “ABD Yaptırım Uygularsa Kuzey Akım 2 Projesini Rusya Tek Başına İnşa Edebilir”
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: “ABD Yaptırım Uygularsa Kuzey Akım 2 Projesini Rusya Tek Başına İnşa Edebilir”
Japonya'dan Uzaya Kargo Kapsülü Fırlatıldı
Japonya'dan Uzaya Kargo Kapsülü Fırlatıldı
Hong Kong'tan Çin'e Hızlı Tren Hattı Açıldı
Hong Kong'tan Çin'e Hızlı Tren Hattı Açıldı
Korsanlar İsviçre Gemisinden 12 Mürettabatı Kaçırdı
Korsanlar İsviçre Gemisinden 12 Mürettabatı Kaçırdı
“Rus Uçağı İl-20'nin Düşürülmesinin Sorumlusu İsrail“
“Rus Uçağı İl-20'nin Düşürülmesinin Sorumlusu İsrail“
Trablus'taki Çatışmalarda Bilanço: 115 Ölü
Trablus'taki Çatışmalarda Bilanço: 115 Ölü
ABD Destekli Koalisyon Suriye'de 2 Bin 832 Sivili Öldürdü
ABD Destekli Koalisyon Suriye'de 2 Bin 832 Sivili Öldürdü
Fransa'da Macron'a Destek Yüzde 29'a Düştü
Fransa'da Macron'a Destek Yüzde 29'a Düştü
Irak Cumhurbaşkanlığına İlk Kadın Aday
Irak Cumhurbaşkanlığına İlk Kadın Aday

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim