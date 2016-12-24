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24 Aralık 2016 Cumartesi 06:50

İsrail'den BMGK Kararına İlk Tepki: "ABD İsrail'i Terk Etti"

BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini derhal ve tamamen durdurmasını talep eden kararın, ABD'nin ilk defa çekimser oy kullanmasının ardından kabul edilmesine İsrail'den ilk değerlendirme, Enerji Bakanı Yuval Steinitz'den geldi.

İsrail'den BMGK Kararına İlk Tepki: 'ABD İsrail'i Terk Etti'
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İSRAİL ENERJİ BAKANI STEİNİTZ: - "ABD, ORTADOĞU'DAKİ TEK MÜTTEFİKİ OLAN İSRAİL'İ TERK ETTİ. SEKİZ YILLIK DOSTLUĞUN ARDINDAN KALBİMİZ SIZLIYOR"

BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın, ABD'nin ilk defa çekimser oy kullanmasının ardından kabul edilmesine İsrail'den ilk değerlendirme, Enerji Bakanı Yuval Steinitz'den geldi.

İsrail'in Kanal 2 televizyonuna konuşan Steinitz, "ABD, Ortadoğu'daki tek müttefiki olan İsrail'i terk etti. (Obama yönetimi ile) Sekiz yıllık dostluğun ardından kalbimiz sızlıyor." ifadelerini kullandı BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla kabul edilmişti.

Şimdiye kadar BMGK'de İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD, ilk defa çekimser oy kullandı.

ABD'nin ilk defa çekimser oy kullanması, kararın geçmesinde etkili oldu.

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