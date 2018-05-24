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İsrail'den Batı Şeria'da Yasa Dışı 3 Bin 900 Konut Planı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladığı bildirildi.

İsrail'den Batı Şeria'da Yasa Dışı 3 Bin 900 Konut Planı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladığı bildirildi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 12:44
İsrail'den Batı Şeria'da Yasa Dışı 3 Bin 900 Konut Planı


 İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı AvigdorLiberman yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın Cudea ve Samaria bölgelerinde 30 yeni Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladıklarını belirtti.

Liberman, bahsi geçen yerleşim yerlerine başlangıçta 2 bin 500, ilerleyen tarihlerde de bin 400 konut daha inşa etmeyi planladıklarını dile getirdi.

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İsrail Yüksek Planlama Konseyi'nin yeni Yahudi yerleşim yerlerinin inşa edilmesine yönelik planı gelecek hafta görüşeceği belirtildi.

İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yasa dışı yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekiler de ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

 

Son Güncelleme: 24.05.2018 16:29
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