banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89811
ALTIN
193.721
DOLAR
4.8457
STERLİN
6.3441
EURO
5.6372
Dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
TRAFİĞE KAPALI YOL
Park halindeki araç alev aldı
PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI
Ayni tarlayı farklı kişilere sattı
AYNİ TARLAYI FARKLI KİŞİLERE SATTI
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Gazimağusa’da uyuşturucu
Kapat

İsrail'den AB'ye Tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Avrupa Birliği'nin (AB) Tel Aviv Büyükelçisi Emanuele Giaufret'in Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatını verdiği belirtildi.

İsrail'den AB'ye Tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Avrupa Birliği'nin (AB) Tel Aviv Büyükelçisi Emanuele Giaufret'in Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatını verdiği belirtildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:59
İsrail'den AB'ye Tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Avrupa Birliği'nin (AB) Tel Aviv Büyükelçisi Emanuele Giaufret'in Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatını verdiği belirtildi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürüne, protesto notası verilmek üzere Giaufret'i Dışişleri Bakanlığına çağırma talimatı verdiği kaydedildi.

"Anlaşılan hala İsrail'in egemenlik sahibi bir devlet olduğunu anlamadılar." ifadesi kullanılan açıklamada, Avrupalılar yasa tasarılarının oylanmasına müdahale etmekle suçlandı.

Söz konusu kararla ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, yerel basında bunun İsrail'de bazı beldelerde sadece Yahudi nüfusunun yaşamasına izin veren yasa tasarısıyla ilgili olduğu bilgisi yer almıştı.

Yine basında, "Avrupalı diplomatların, İsrail milletvekillerine söz konusu yasa tasarısının demokratik ilkelerle bağdaşmayan ayrımcı unsurlar içerdiğini söylediği" yönünde haberler yayımlanmıştı.

Netanyahu'nun başkanlık ettiği Likud Partisinin verdiği yasa tasarısı geçen nisan ayında mecliste birinci oylamada kabul edilmişti. Yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oylamalarda da kabul edilip kanunlaşması durumunda söz konusu beldelerde İsrailli Arapların yaşamasına itiraz edilebilecek.

İsrail'de bir yasa tasarısının kanunlaşması için mecliste üç kez oylamaya sunulması gerekiyor.

banner288
Son Güncelleme: 13.07.2018 11:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD yaptırımlarının gölgesindeki İran'ın petrol üretimi 22 bin varil azaldı
ABD yaptırımlarının gölgesindeki İran'ın petrol üretimi 22 bin varil azaldı
Tayland'da Mağaradan Kurtarılan Çocuklardan İkisi Ve Antrenörleri Devletsiz!
Tayland'da Mağaradan Kurtarılan Çocuklardan İkisi Ve Antrenörleri Devletsiz!
Mısır’da Patlama... 12 Yaralı
Mısır’da Patlama... 12 Yaralı
NSU Davasının Ardından!
NSU Davasının Ardından!
“ABD, Venezuela-Kolombiya Sınırında Provokasyona Hazırlanıyor“
“ABD, Venezuela-Kolombiya Sınırında Provokasyona Hazırlanıyor“
ABD Menkul Kıymetler Ve Borsa Komisyonundan Facebook'a Soruşturma!
ABD Menkul Kıymetler Ve Borsa Komisyonundan Facebook'a Soruşturma!
ABD Adalet Bakanlığı At&t-Time Warner Birleşmesini Temyize Taşıdı
ABD Adalet Bakanlığı At&t-Time Warner Birleşmesini Temyize Taşıdı
Mısır'da 11 Kişiye İdam Kararı
Mısır'da 11 Kişiye İdam Kararı
Amazon'un Hisseleri Rekor Kırdı
Amazon'un Hisseleri Rekor Kırdı
Mısır'da Organ Ticareti Yapmak Suçundan 37 Kişiye Hapis!
Mısır'da Organ Ticareti Yapmak Suçundan 37 Kişiye Hapis!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim