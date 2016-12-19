İsrail'de 'Yahudi Yerleşim Biriminin Boşaltılması' Kararı

AMONA YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMİ SAKİNLERİNİN, HÜKÜMETİN SUNDUĞU "YERLEŞİM BİRİMİNİN TAHLİYE EDİLEREK BAŞKA BİR BÖLGEYE TAŞINMASI" ÖNERİSİNİ ONAYLADIĞI BİLDİRİLDİ

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait özel mülklerin üzerine kurulduğu gerekçesiyle İsrail Yüksek mahkemesi kararıyla tahliye edilmesine hükmedilen Amona Yahudi yerleşim birimi sakinlerinin, hükümetin sunduğu "yerleşim biriminin tahliye edilerek başka bir bölgeye taşınması" önerisini onayladığı bildirildi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yerleşimcilerin öneriyi kabul etmesinin kendileri, yerleşim birimi projesi ve İsrail için en uygun karar olduğunu söyledi.

Netanyahu ayrıca hükümetin, Amona yerleşim birimi konusunda uzlaşmacı bir çözüme ulaşılması için uzun süredir çok çaba sarf ettiğini belirtti.

İsrail radyosuna göre, Amona yerleşim birimi sakinlerinin evlerinin alternatif bir bölgede inşa edilerek, sahip oldukları evin iki mislinin kendilerine teslim edilmesi öngörülüyor.

Filistinlilerin dava açtığı İsrail Yüksek Mahkemesi 26 Aralık 2014'te, "özel mülkiyet üzerine kurulduğu için yapılara ruhsat verilmesinin mümkün olamayacağı" gerekçesiyle Amona Yahudi yerleşim biriminin 2 yıl içinde tahliye edilmesine hükmetmişti.

Mahkeme, İsrail hükümetine Yahudi yerleşimcilerin, 25 Aralık 2016'ya kadar Amona'yı boşaltmalarını içeren kararı ibraz etmiş, İsrail hükümeti ise mahkemeden söz konusu kararı 7 ay ertelemesini talep etmişti.

Kudüs'ün kuzeyindeki Binyamin bölgesinde Filistinlilere ait arazi üzerine 1997'de inşa edilen Amona

yerleşim biriminde yaklaşık 50 Yahudi aile yaşıyor.

Hükümet, kararın uygulanmasını engellemek için İsrail meclisinden (Knesset) bir yasa tasarısı geçirmeyi planlıyordu ancak son günlerde yapılan yoğun görüşmelerin ardından Filistin topraklarındaki buna benzer durumların engellenmesini sağlayacak yasa tasarısının Amona'yı kapsamaması kararı alındı.

Söz konusu yasa tasarısı, Batı Şeria'da geçen yıllar içerisinde inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerini yasallaştırmayı öngörüyor. 1948 ve 1967 tarihlerinde Filistin'den çevre ülkelere göç etmek zorunda kalanların malları "Kayıpların mülkleri" olarak isimlendiriliyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaklaşık 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.