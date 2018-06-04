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İsrail, çiftçilerin zararını Filistin'den kesecek...

İsrail, "yanan uçurtmalarla" zarar gördüğü gerekçesiyle İsrailli çiftçilerin zararının, Filistin yönetiminden tazmin edilmesini planlıyor.

İsrail, çiftçilerin zararını Filistin'den kesecek...

İsrail, "yanan uçurtmalarla" zarar gördüğü gerekçesiyle İsrailli çiftçilerin zararının, Filistin yönetiminden tazmin edilmesini planlıyor.

04 Haziran 2018 Pazartesi 12:07
İsrail, çiftçilerin zararını Filistin'den kesecek...

İsrail, çiftçilerin zararını Filistin'den kesecek

İsrail, "yanan uçurtmalarla" zarar gördüğü gerekçesiyle İsrailli çiftçilerin zararının, Filistin yönetiminden tazmin edilmesini planlıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Meir Ben-Shabbat'a, İsrailli çiftçilerin tazminatının Filistin yönetiminin bütçesinden kesilmesi için talimat verdi.

Tazminatın miktarıyla ilgili ise bilgi verilmedi. İsrailli çiftçiler, mahsüllerinin yanmasının ciddi hasara neden olduğunu savunuyor.

Bazıları ise ürünlerini erken toplamak zorunda kalmasından şikayetçi.

Gerekçeleri "yanan uçurtma"

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Filistinli eylemcilerin, Gazze çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerindeki tarım alanlarına "yanan uçurtma" göndermesi nedeniyle bölgede bir yangınlar meydana geldi.

Vergiye el koyuyor

Filistin'in aylık yaklaşık 180 milyon dolara ulaşan ithalat ve ihracattan elde ettiği gelirin vergisine İsrail el koyuyor.

Daha sonra Ramallah'taki Filistin hükümetine teslim ediyor. Vergi gelirleri Filistin bütçesinin yaklaşık yüzde 70'ini teşkil ediyor. 

Filistin'i zora sokuyor

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Filistin yönetiminin, fonlar olmadan memurları ve devlet kurumları karşısındaki mali yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini söyledi.

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