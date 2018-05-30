İsrail Batı Şeria'ya 2 Bin Yerleşim Birimi İnşa Edilecek...

İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarına bir yenisini daha eklemek için harekete geçti. Batı Şeri'da 2 bin yeni yerleşim birimi daha inşa edilecek.