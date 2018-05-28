İsrail basınından gündemi sarsacak Türkiye iddiası!

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, İsrail'in Türkiye'ye yapılması planlanan F-35 teslimatı nedeniyle endişeli olduğunu ve Türkiye'ye F-35'lerin kapasitesini yükseltecek teknolojinin verilmesini engellemek için ABD'li yetkililerle görüştüğünü yazdı.

Haaretz'e konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail'in F-35'lere sahip tek Ortadoğu ülkesi olmayı hedeflediğini ve bu nedenle Türkiye'ye gönderilecek F-35'ler konusunda ABD ile yakın temas halinde olduğunu bildirdi.



Yetkili, F-35'e ilişkin detayların diğer ülkelere sızmasından ve İsrail ordusunun bölgesel rekabetleri nedeniyle F-35'lerin kapasitesinin yükseltimesi konusunun Türkiye ile paylaşılmasının önüne geçmek istediklerini aktardı.



ABD ve İsrail arasında söz konusu görüşmelerin merkezinde F-35'lerin kapasitesinin yükseltilmesine ilişkin teknoloji transferi bulunuyor. İsrail ABD ile görüşmeleri resmi olarak reddetse de Türkiye'ye gönderilecek F-35'lerin teslimatı konusunu yakından takip ettiği biliniyor.



İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer, Türkiye'nin F-35'lerin üretimine yatırım yapan az sayıda ülkeden biri olmasına nedeninyle Türkiye'ye 100 F-35'in teslimatının önüne geçmenin oldukça güç söylüyor.



ABD vearasında hâlihazırda F-35'lerin teslimatı konusunda pürüzler bulunuyor. ABD'nde kabul edilen ve'ye F-35satışının askıya alınmasını da içeren tasarıyla ilgili'den sert bir açıklama gelmişti.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD'nin F-35 savaş uçaklarının satışını askıya alması durumunda karşılık verileceğini söyledi.Uçakların verilmesinin şartını,'dan S-400 savunma sisteminden vazgeçilmesi veBrunson'ın serbest bırakılmasına bağlayan Aksoy, 'Elmalarla armutları aynı sepete koymaya çalışıyorlar, bu doğru değil' dedi.