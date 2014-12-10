İsrail Askerlerinin Müdahalesinde Filistinli Bakan Öldü

FKÖ'YE BAĞLI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMİ VE AYRIM DUVARIYLA MÜCADELE KOMİSYONU BAŞKANI EBU AYN, İSRAİL ASKERLERİNİN MÜDAHALESİ SIRASINDA FENALAŞARAK, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

FİLİSTİN'DE YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMİ VE AYRIM DUVARIYLA MÜCADELE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI, BAKANLIK STATÜSÜNDE KABUL EDİLİYOR

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimi ve Ayrım Duvarıyla Mücadele Komisyonu Başkanı Ziyad Ebu Ayn, İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeyindeki bir beldede Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden gruba göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olay yerinde bulunan Ebu Ayn, gazdan etkilenerek fenalaştı.

Hasteneye kaldırılan Ebu Ayn, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Filistin'de Yahudi Yerleşim Birimi ve Ayrım Duvarıyla Mücadele Komisyonu Başkanlığı, bakanlık statüsünde kabul ediliyor.