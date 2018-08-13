İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki okula baskın

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okula baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, "öğrenciler tarafından kendilerine taş atıldığı" iddiasıyla Beytüllahim'e bağlı El-Hader köyündeki Said el-As Okulu'na baskın düzenledi.

Filistinli güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, erkek çocukların eğitim aldığı ilköğretim okuluna yapılan baskın sırasında öğrencilerin sınavda olduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin birçok sınıfa girdiği, baskının öğrenciler arasında korku ve paniğe neden olduğu ifade edildi.

Okula ait Facebook hesabında da İsrail güçlerinin okulun bahçesi ve koridorunda silahlı şekilde dolaşırken çekilen fotoğrafları yayınlandı.

