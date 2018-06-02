İsrail askerleri gönüllü hemşire Razan Eşref en-Neccar'ı şehit etti

Gazze'nin doğu sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale eden İsrail askerleri, Filistinli gönüllü hemşire Razan Eşref en-Neccar'ı şehit etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, gönüllü hemşire Neccar'ın, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda göstericilere ateş açması sonucu şehit olduğunu belirtti.

Kudra, Neccar'ın, Gazze sınırında gösterilerde yaralananları sahada gönüllü olarak tedavi etmeye çalıştığını aktardı.

Kudra ayrıca, 40'i gerçek mermiyle olmak üzere 100 Filistinlinin de farklı yerlerinden yaralandığını ve göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ifade etti.

"Formam temiz ve kıymetli insanların kanıyla boyandı"

Filistinli sağlık görevlisi Neccar, Filistinlilerin geri dönüş hakkını vurgulamak amacıyla sürdürdüğü eylemde onlara sonuna kadar destek olacağını dile getirerek, "Bu görevin bir kadın için kolay olmadığını biliyorum ancak, yaralılara ve zor durumda olanlara yardım etmek için girdiğim bu yolu tamamlamaya kararlıyım" demişti.

Neccar, sahadaki çalışmasını aylar sürse de bırakmayacağını vurgulayarak, "Formam temiz ve kıymetli insanların kanıyla boyandı. Ben bununla şeref duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"Hayfa'dan Gazze'ye kan ve kader ortaklığı"

İsrail ablukası altında yıllardır büyük insani bir kriz yaşayan Gazze Şeridinde 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında sınırda bugün de "Hayfa'dan Gazze'ye kan ve kader ortaklığı" adı verilen yürüyüş düzenleniyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 10. cumasındaki gösterilere İsrail'in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güç ve sıcak havaya rağmen binlerce Filistinli katılıyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin göstericilere ateş açması sonucu şimdiye kadar 119 Filistinli şehit oldu, 13 binden fazla Filistinli de yaralandı.