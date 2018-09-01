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İsrail askerleri Gazze sınırında 52 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermiyle müdahalesinde 52 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri Gazze sınırında 52 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermiyle müdahalesinde 52 Filistinli yaralandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 09:36
İsrail askerleri Gazze sınırında 52 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermiyle müdahalesinde 52 Filistinli yaralandı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze’nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu 52 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar arasındaki gönüllü bir sağlık çalışanı ile 10 yaşındaki bir çocuğun durumunun ağır olduğunun kaydedildiği açıklamada, gösterilerde 188 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

HUKUKSUZ ABLUKANIN KALKMASINI İSTİYORLAR

Filistinliler, Toprak Günü’nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart’tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adıyla barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri, “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin 30 Mart’tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar aralarında 3 sağlık görevlisi ile 2 gazetecinin de bulunduğu 160’tan fazla kişi şehit edildi.

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