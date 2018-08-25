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İsrail askerleri Gazze sınırında 50 Filistinliyi yaraladı

Gazze Şeridi'ndeki Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinlikleri bu hafta "Sağlık personeli ve basın mensuplarına vefa" adıyla düzenleniyor.

İsrail askerleri Gazze sınırında 50 Filistinliyi yaraladı

Gazze Şeridi'ndeki Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinlikleri bu hafta "Sağlık personeli ve basın mensuplarına vefa" adıyla düzenleniyor.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:50
İsrail askerleri Gazze sınırında 50 Filistinliyi yaraladı

Gazze Şeridi'ndeki Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinlikleri bu hafta "Sağlık personeli ve basın mensuplarına vefa" adıyla düzenleniyor.

İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren işgal karşıtı Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri bugün de devam ediyor.

"Sağlık personeli ve basın mensuplarına vefa" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 22. cumasındaki gösterilere İsrail'in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güce rağmen çok sayıda Filistinli katılıyor.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin devam etmesi Filistin halkının hedeflerini gerçekleştirme konusundaki azmini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

Filistin halkının başta ablukanın kalkması olmak üzere istediği hedeflere ulaşıncaya kadar eylemlerini sürdüreceğini ifade eden Kasım, bugün "Sağlık personeli ve basın mensuplarına vefa" adı altında düzenlenecek gösterilerin büyük halk eyleminin bir parçası olduğuna dikkati çekmişti.

50 Filistinli yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgiye yer verilmeyen açıklamada, 139 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.  

Toprak Günü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

3 sağlı görevlisi, 2 gazeteci şehit oldu

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden işgal karşıtı gösterilere müdahalesinde şu ana kadar aralarında 3 sağlık görevlisi ile 2 gazetecinin de bulunduğu 160'tan fazla kişi şehit edildi.

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Son Güncelleme: 25.08.2018 12:52
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