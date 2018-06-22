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İsrail askerleri Gazze sınırında 206 Filistinliyi yaraladı!

İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 206 kişi yaralandı.

İsrail askerleri Gazze sınırında 206 Filistinliyi yaraladı!

İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 206 kişi yaralandı.

22 Haziran 2018 Cuma 23:11
İsrail askerleri Gazze sınırında 206 Filistinliyi yaraladı!

İsrail askerleri Gazze sınırında 206 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 206 kişi yaralandı.

İsrail askerleri Gazze sınırında 206 Filistinliyi yaraladı

Gazze'de bulunan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Filistin'de yapılan barışçıl gösterilere dair yazılı açıklama yaptı.

Kudra, Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu 206 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralananlardan 44'ünün gerçek mermiyle yaralandığı ifade edilen açıklamada, 120 kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

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Gazze sınırında barışçıl gösterileri takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah da askerlerin açtığı ateş sonucu sol elinden gerçek mermi ile yaralanmış,tedavi için Şifa Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

30 Mart’tan bu yana barışçıl eylemler devam ediyor

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

130’dan fazla şehit, 14 binden fazla yaralı

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor

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